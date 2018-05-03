71 % من الكوريين الجنوبيين يرون أن «الشمالية» تتمكن من نزع النووي

كشف استطلاع للرأي أن 7 من كل 10 كوريين جنوبيين يرون أن كوريا الشمالية تتمكن من نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه.



ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، عن الاستطلاع الذي أجرته وكالة (ريال ميتر) المتخصصة في استطلاعات الرأي على 501 من الأشخاص الراشدين، أن 71.4% من الكوريين الجنوبيين يرون أن الشمال يتمكن من نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه.



وقال 18.2 % من المستطلعين إنه من المستحيل نزع الأسلحة النووية بشكل كامل، بينما أجاب 10.4% ممن شملهم الاستطلاع بأنهم لا يعلمون شيئا.



يذكر أن إعلان بانمونجوم الذي تبنته الكوريتان في لقاء القمة الأخير بين الكوريتين، نهاية أبريل الماضي، ينص على نزع الأسلحة النووية بصورة كاملة في شبه الجزيرة الكورية، ويبدو أن ذلك يعني نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية بشكل كامل قابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه.