العراق: مقتل وإصابة 4 شرطيين فى هجوم لداعش على نقطة أمنية بديالى

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بمقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش على نقطة أمنية شمال شرق محافظة ديالى.



وقال المصدر في تصريح لقناة «السومرية نيوز» إن الهجوم الذي شنه داعش على نقطة أمنية في وادي العوسج في أطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة) في ساعة متأخرة من مساء أمس، أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين أحدهم بحالة حرجة، مضيفا أن الوضع الأمني في العوسج تحت السيطرة، والأجهزة الأمنية تفرض طوقا مشددا بالوقت الراهن حول المنطقة تحسبا لأي طارئ.



ومن جانبه، نفى قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن فقدان أثر ثلاثة عناصر من الشرطة عقب تعرض نقطة أمنية في أطراف جلولاء لهجوم من قبل تنظيم داعش مساء أمس.



وأضاف العزاوي أن أفراد الأمن تصدوا ببسالة وشجاعة للهجوم وتم إحباطه، والوضع الآن تحت السيطرة الأمنية، داعيا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار.