ضبط 13.5 طن تين مجفف منتهى الصلاحية بالبحيرة

كشف الدكتور كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة عن قيام حملات رقابية مكثفة على المصانع والشركات، أسفرت عن ضبط مخزن على طريق قرية شنديد بداخله مصنع لإعادة تعبئة المواد الغذائية ويديره شخص سورى الجنسية يجمع التين المجفف الفاسد والمنتهى الصلاحية ثم يعيد تصنيعه بعدد من المراحل ويُبدل غلاف العبوات والاستيكرات وتاريخ الإنتاج.



وقال "راشد"، إنه تم ضبط 13 طنا و500 كيلوجرام تين مجفف منتهى الصلاحية، كما تم ضبط المواد الكيمائية التى يستخدمها المصنع فى تغيير لون التين ورائحته وتم ضبط جميع ما فى المصنع من أدوات تستخدم أيضا فى مراحل الغش.



وأضاف أنه تم التحفظ على المصنع بالكامل بما فيه لحين إصدار قرار وكيل النائب العام بشأنه وتم تسليم المدير المسئول عن المصنع وجنسيته سورية إلى مركز شرطة إيتاى البارود، تمهيدا لعرضه على النيابة العامة بإيتاى البارود.