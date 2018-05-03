القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحى السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
عالم
الخميس 03/مايو/2018 - 08:51 ص

برلماني أسترالي يهجر السياسة للاهتمام بأسرته

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2154276

أعلن تيم هاموند، عضو البرلمان الأسترالي الفيدرالي عن حزب العمال عن مدينة "بيرث"، استقالته من البرلمان والانسحاب من الحياة السياسية، للتفرغ لرعاية أسرته ووضعها على رأس أولوياته.

وقال هاموند، في تصريحات للصحفيين إنه لا يمكنه أن يكون سياسيا فيدراليا وأبا جيدا في نفس الوقت لأطفاله الثلاثة تحت سن السادسة، مؤكدا أن أسرته تحملت كثيرا من أعباء وظيفته على ضوء سفرياته، والكثير من الوقت الذي أمضاه في الجانب الآخر من البلاد.

وتعنى هذه الاستقالة، وفقا لشبكة "أيه بي سي" الأسترالية، إجراء انتخابات فرعية على واحد من أهم المقاعد في غرب أستراليا، وبذلك سيتوجه الناخبون في دائرة مقعد بيرث عاصمة ولاية أستراليا الغربية إلى الانتخابات الجزئية قبل الانتخابات الفيدرالية المقبلة عام 2019.

وكان هاموند يشغل منصب وزير شؤون المستهلك في حكومة الظل ومتحدث مساعد في عدد من الملفات منها الموارد والابتكار.

وقال هاموند "43 عاما" في لقاء مع الصحفيين، غلبت عليه العاطفة، إنه وصل إلى هذه النقطة بعد معاناة شديدة، لأن الأمور لم تكن تسير على ما يرام بشأن ضرورة وجوده في المنزل كأب لثلاثة أطفال صغار "رائعين".

وأضاف: "لدى طفلة "6 أعوام" وأخرى "عامان ونصف" والآن لدى طفل "6 أشهر"وهذا الطفل نعمة غير متوقعة ولكن رائعة، لم يكن هناك عندما تم انتخابي منذ عامين"، مضيفا أنه جرب هو وزوجته كل شئ حتى يوازن بين مهام عمله ورعايته لأسرته، ولكن هذا لم يفلح، لذا قرر في نهاية المطاف التفرغ للاهتمام بأسرته.

موضوعات متعلقة

رسميًّا.. «البدوى» يجرى الكشف الطبى اليوم لانتخابات الرئاسة

«الهجرة»: أول صوت في انتخابات الرئاسة «أسترالي»

أصغر مولود يشارك في انتخابات الرئاسة بالمنصورة (صور)

الجالية اللبنانية بأستراليا تبدأ التصويت فى الانتخابات البرلمانية

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 13 ساعة

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

منذ يومين

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان

منذ يومين

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني

منذ 3 أيام

مقتل 9 أشخاص في انهيار أرضي بالصين

منذ 3 أيام

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

الآن

مستوطنون يحرقون العلم الفلسطينى بالخليل

إصابة 30 شخصًا فى انفجار بلندن

بالصور.. إيهاب توفيق فى حفل تدشين نادى ليونز هارمونى

«مثلث التدوير».. بداية شباب كلية الهندسة لاستخراج مجسمات الـ3D (صور)

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

ألبومات الصور

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها (صور)

إيمان الزيدي في علاقة عاطفية مع عمر السعيد بـ«مليكا» (صور)

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

كشكول

"شوقي" يكشف تفاصيل نظام التعليم الجديد علي "الفيس بوك"

أولياء أمور التجريبيات ينظمون وقفة احتجاجية أمام التعليم.. غدا

غدا.. اجتماع المرشحين للعمل بكنترول الثانوية بقنا

خريجى دفعة 98 بطب المنوفية يتبرعون بـ218 ألف جنيه للمستشفيات الجامعية

بالصور.. حفل تخرج دفعة جديدة فى "زراعة عين شمس"

الأمصار

مصر: انخفاض استهلاك بنزين 92 إلى 4%

السودان يغلق 13 ممثلية دبلوماسية لدوافع اقتصادية

انفجار شمالي لندن في احتفال يهودي

مقتل 8 ضباط من الشرطة الأمريكية في انفجار بولاية كونيتيكت

إصابة 4 جراء انفجار في ولاية كونيتيكت الأمريكية

منوعات

دراسة ترصد أبرز 5 هدايا من الصين لرؤساء أمريكيين

اليابان تسعى لمنع التدخين خلال أوليمبياد 2020

عجوز صيني يبحث عن شخص يتبناه

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام» يناقش لائحة الجزاءات الداخلية للمخالفين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك