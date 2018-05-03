القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحى السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
مصر
الخميس 03/مايو/2018 - 08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

الأرصاد: طقس اليوم
dostor.org/2154252

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس اليوم الخميس، قائلة إنه طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على اقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 38
وسط الدلتا 22 38
الإسكندرية 21 32
بلطيم 19 30
مطروح 17 30
السلوم 21 35
سيوة 24 41
بورسعيد 21 31
دمياط 21 30
العريش 19 35
رفح 18 34
الإسماعيلية 21 38
السويس 21 36
رأس سدر 21 36
نخل 16 36
نويبع 26 33
طابا 21 34
كاترين 11 27
الطور 24 39
شرم الشيخ 27 35
الغردقة 22 34
مرسى علم 22 33
الفيوم 23 38
بنى سويف 23 38
المنيا 21 38
أسيوط 24 39
سوهاج 24 39
قنا 25 40
الأقصر 26 41
أسوان 27 42
أبوسمبل 26 42
الوادى الجديد 21 40
شلاتين 24 38
ابو رماد 24 39
راس حدربة 25 39
حلايب 26 40

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