الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعاتها لطقس اليوم الخميس، قائلة إنه طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء، وإن ظل مائلا للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا.



كما يتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها جنوبية شرقية معتدلة تنشط على اقصى الغرب مثيرة للرمال والأتربة.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 22 38

وسط الدلتا 22 38

الإسكندرية 21 32

بلطيم 19 30

مطروح 17 30

السلوم 21 35

سيوة 24 41

بورسعيد 21 31

دمياط 21 30

العريش 19 35

رفح 18 34

الإسماعيلية 21 38

السويس 21 36

رأس سدر 21 36

نخل 16 36

نويبع 26 33

طابا 21 34

كاترين 11 27

الطور 24 39

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 22 34

مرسى علم 22 33

الفيوم 23 38

بنى سويف 23 38

المنيا 21 38

أسيوط 24 39

سوهاج 24 39

قنا 25 40

الأقصر 26 41

أسوان 27 42

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 21 40

شلاتين 24 38

ابو رماد 24 39

راس حدربة 25 39

حلايب 26 40