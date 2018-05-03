اليوم.. وزيرا «التنمية المحلية» و«التخطيط» يفتتحان 5 مراكز لخدمة المواطنين بالسويس

تجري الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمحافظة السويس بمصاحبة اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس؛ وذلك لافتتاح المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.



ومن المقرر أن تشمل الجولة تفقد وافتتاح المراكز التكنولوجية في 5 أحياء هي: السويس، وفيصل، والأربعين، والجناين، وعتاقة، وذلك في إطار خطة الوزارة لميكنة كافة الخدمات الحكومية؛ حرصًا على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية "مصر 2030"، وما تتضمنه من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين وتقديم خدمات المواطنين إلكترونيا ومن خلال قنوات متعددة وذلك علي هامش تحقيق إرضاء المواطن المصري وتوفير الخدمات له بسهولة ويسر فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب.



يُذكر أن وزيرة التخطيط كانت قد افتتحت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بحي أول مدينة الإسماعيلية في فبراير الماضي، كما افتتحت المرحلة الثانية للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وكلا من مجالس مدن القنطرة غرب، والقنطرة شرق، وفايد، والقصاصين، وأبوصوير، والتل الكبير، وعدد 3 أحياء أول وثاني وثالث؛ لتصبح بذلك محافظة الإسماعيلية من المحافظات الإلكترونية التي تقدم الخدمات الحكومية بشكل مميكن.



وكانت وزارة التخطيط قد أعلنت عن أنه تم الانتهاء من تطوير وميكنة 145 وحدة محلية منهم 52 وحدة تعمل على النظام المركزي وتشمل مدن محافظات القناة، كما تم الانتهاء من تطوير وميكنة 15 مدينة بهيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى إنشاء 22 بوابة إلكترونية للمحافظات، وجارى حاليًا العمل في المحافظات الحدودية (الوادي الجديد- مطروح- البحر الأحمر- جنوب سيناء) بإجمالي 26 وحدة محلية و13 وحدة محلية بمحافظة القاهرة والشرقية.