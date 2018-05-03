إسرائيل تشكو الرئيس عباس فى مجلس الأمن

قدمت إسرائيل، أمس الأربعاء، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الهولوكوست.



وطالب مندوب إسرائيل الدائم بالأمم المتحدة داني دانون، بإدانة التعليقات المعادية للسامية من قبل الرئيس الفلسطيني، وألا يقف مكتوف الأيدي إزاء إنكار حق إسرائيل في الوجود.



ووصف دانون، في رسالته للمجلس وزعها على الصحفيين، الخطاب بالبغيض ضد شعب خضع لآلاف السنين من الاضطهاد الذي لا يطاق، غير مقبول على الإطلاق.



وطالب دانون جميع القادة إلى إدانة هذه الملاحظات البغيضة المتكررة والمطالبة باعتذار كامل ومخلص من عباس.



واعتبر دانون خطاب عباس أنه محاولة خطيرة لإعادة كتابة التاريخ، وادعاء أن الحركة الصهيونية كانت نتيجة لمؤامرة أوروبية.



من جانبه، نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن يكون عباس نفى المذابح التي تعرض لها اليهود بعد اتهامه بمعاداة السامية.



وعبر عريقات، في بيان، عن استغرابه للهجمة المنسقة التي تقوم بها إسرائيل في العالم في محاولة اتهام عباس بمعاداة السامية ورفض المفاوضات واتهامه بالإرهاب مرات عديدة، من خلال تحريف أقواله أثناء افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني الذي ذكر رأي بعض المؤرخين اليهود.