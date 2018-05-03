القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
08:00 ص

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحى السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
عالم
الخميس 03/مايو/2018 - 06:54 ص

إسرائيل تشكو الرئيس عباس فى مجلس الأمن

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
مروة عنبر
dostor.org/2154246

قدمت إسرائيل، أمس الأربعاء، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول الهولوكوست.

وطالب مندوب إسرائيل الدائم بالأمم المتحدة داني دانون، بإدانة التعليقات المعادية للسامية من قبل الرئيس الفلسطيني، وألا يقف مكتوف الأيدي إزاء إنكار حق إسرائيل في الوجود.

ووصف دانون، في رسالته للمجلس وزعها على الصحفيين، الخطاب بالبغيض ضد شعب خضع لآلاف السنين من الاضطهاد الذي لا يطاق، غير مقبول على الإطلاق.

وطالب دانون جميع القادة إلى إدانة هذه الملاحظات البغيضة المتكررة والمطالبة باعتذار كامل ومخلص من عباس.

واعتبر دانون خطاب عباس أنه محاولة خطيرة لإعادة كتابة التاريخ، وادعاء أن الحركة الصهيونية كانت نتيجة لمؤامرة أوروبية.

من جانبه، نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، أن يكون عباس نفى المذابح التي تعرض لها اليهود بعد اتهامه بمعاداة السامية.

وعبر عريقات، في بيان، عن استغرابه للهجمة المنسقة التي تقوم بها إسرائيل في العالم في محاولة اتهام عباس بمعاداة السامية ورفض المفاوضات واتهامه بالإرهاب مرات عديدة، من خلال تحريف أقواله أثناء افتتاح المجلس الوطني الفلسطيني الذي ذكر رأي بعض المؤرخين اليهود.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«بيونج يانج» تعتمد رسميًا توقيت سيول كبادرة حسن نية

منذ 3 أيام

بالأسماء.. مصرع قيادات حوثية بارزة بغارات للتحالف العربي

منذ اسبوع

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ أقل من شهر

طفل سورى ينفى الهجوم الكيميائى المزعوم فى دوما

منذ أقل من شهر

وزير الدفاع البريطانى: الإمارات قوة إقليمية مؤثرة عالميًا

منذ أقل من شهر

البنتاجون: لا علاقة لنا بالهجوم على سوريا الآن

الآن

«الدستور» داخل كواليس تسجيل أغنية كأس العالم «يلا يا بلادى».. (صور)

شاهد.. اقتراحات جمهور محمد هنيدى لشعار «أرض النفاق»

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

«البشير» يصدر قرارًا بإعادة هيكلة التمثيل الخارجى للسودان

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

ألبومات الصور

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها (صور)

إيمان الزيدي في علاقة عاطفية مع عمر السعيد بـ«مليكا» (صور)

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

عاجل.. سقوط خلية إرهابية بفيصل

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

كشكول

أولياء أمور التجريبيات ينظمون وقفة احتجاجية أمام التعليم.. غدا

غدا.. اجتماع المرشحين للعمل بكنترول الثانوية بقنا

خريجى دفعة 98 بطب المنوفية يتبرعون بـ218 ألف جنيه للمستشفيات الجامعية

بالصور.. حفل تخرج دفعة جديدة فى "زراعة عين شمس"

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم حفل المواهب للطلاب الأجانب

الأمصار

إصابة 4 جراء انفجار في ولاية كونيتيكت الأمريكية

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

وزير لبناني سابق يأمل بوصول كتلة سياسية توصل الصوت المعارض

قصف جوي لريف حماة الشمالي

التعليم الفلسطينى: نتطلع لدور بريطاني مساند لقضيتنا

منوعات

عجوز صيني يبحث عن شخص يتبناه

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام» يناقش لائحة الجزاءات الداخلية للمخالفين

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك