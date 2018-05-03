ليبرمان: إسرائيل ستضرب منظومات «إس 300» الروسية فى سوريا

صرح وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأن إسرائيل ستضرب منظومات الدفاع الجوي «إس 300» الروسية التي قد تحصل عليها سوريا، في حال استخدمتها ضد الطائرات الإسرائيلية.



جاء ذلك في تصريح لليبرمان خلال مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية، نشرته على موقعها الإلكتروني.



وقال ليبرمان إن الجانب الإسرائيلي يأخذ في الحسبان مصالح روسيا في سوريا، ويأمل أن تأخذ روسيا في الاعتبار مصالح إسرائيل في المجال الأمني.



كما أكد ليبرمان عزم إسرائيل وقف محاولات إيران للحصول على موطئ قدم في سوريا، قائلا إن الجانب الإسرائيلي لن يسمح لطهران بإقامة قواعد عسكرية على أراضي سوريا، موجهة ضد إسرائيل.



وأضاف ليبرمان، أن إسرائيل لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، مضيفا أنه في حال لم يتدخل الأسد فنعتقد أنه سيكون ذلك من جانبه حكيما للغاية.