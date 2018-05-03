بالصور.. إيهاب توفيق فى حفل تدشين نادى ليونز هارمونى

أقيم حفل تدشين نادي ليونز هارموني برئاسة الدكتورة هالة الكينج زهران، بفندق هيلتون هليوبلس، تحت إشراف حاكم المنطقة الليونزية 352 الدكتور محمود مغربي، والنائب الأول للحاكم الليونز سلوى البوريني والحكام السابقين.



وأحيا الحفل الفنان الكبير إيهاب توفيق والفنان خالد عصام ومجموعة من الفنانين ونجم أستار أكاديمي محمد شاهين، وقدمت الحفل الإعلامية منى عراقي والإعلامية حنان شحاتة.



وقامت الفنانة نهال عنبر بتوزيع الجوائز وتقديم الهدايا للفائزين بسحب التومبولا، وقد تم تكريم الفنانين والنواب والاُدباء ورجال الأعمال، ومن أبرز المكرمين الفنان سمير صبري والفنانة فادية عبدالغني والفنانة إيمان سركسيان والفنانة الشابة حسناء سيف الدين والفنانة ميسرة والدكتور أيمن رشوان، مقدم برنامج "الدكتور" بقناة القاهرة والناس.

