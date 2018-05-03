القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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حوادث
الخميس 03/مايو/2018 - 05:42 ص

اليوم.. نظر دعوى تطالب بالعمل على إقرار حق عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم

اليوم.. نظر دعوى
عماد سليمان
dostor.org/2154239

تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس، الدعوى المقامة من علي أيوب، المحامى وتطالب باللجوء إلى كافة طرق التقاضى أمام جميع المحاكم الدولية.

وتضمنت الدعوة العمل على المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني للعودة إلى أراضيه مع إلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ كافة قرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن في هذا الشأن.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٠٢٥٤ لسنة ٧١ قضائية كلا من، رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى بصفتهم القانونية.

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