ضبط ربة منزل بحوزتها 500 جرام «فودو» فى مدينة نصر

نجح رجال مباحث القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، ربة منزل بحوزتها كمية من مادة الفودو المخدر في مدينة نصر.



كانت معلومات وردت لرجال مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، مفادها قيام "شيماء.ج.ع"، 29 سنة، وشهرتها "خوخا" بالإتجار في المواد المخدرة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للتحرى والتأكد من صحة المعلومات.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطها وبحوزتها 500 جرام فودو مخدر، وبمبلغ مالى، وهاتف محمول.



وبمواجهة المتهمة اعترفت بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.