سقوط عاطلين بحوزتهما 150 قرص ترامادول بشبرا الخيمة

ألقت قوة من مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة، القبض على عاطلين بحوزتها كمية من المواد المخدرة قبل توزيعها على المتعاطين والخارجين على القانون.



وتمكن النقيب محمد عاصي ضابط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط كل من، محمد حسني بهجت عبد السميع وشهرته "محمد قتله" 37 سنة، عاطل ومقيم منشية عبد المنعم رياض – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، والسابق اتهامه في القضية رقم 3078 لسنة 2001 م جنايات قسم أول شبرا الخيمة – مخدرات، وأحمد عبد الموجود حسانين مصطفي 31 سنة عاطل ومقيم منشية عبد المنعم رياض – دائرة قسم أول شبرا الخيمة.. السابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات، آخرهم القضية رقم 8801 لسنة 2016 م جنايات قسم أول شبرا الخيمة - مخدرات، وبحوزتهما 150 قرص مخدر، ومبلغ مالى 350 جنيها، و2 هاتف محمول وسلاح ابيض "مقص - كتر" بقصد الاتجار.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8353/352 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة.