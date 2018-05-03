رئيس جنوب السودان يعين قائدًا جديدًا للجيش

أفاد مرسوم إذاعة التلفزيون الرسمى، أن رئيس جنوب السودان سلفا كير، عين الجنرال جابرييل جوك رياك، قائدًا جديدًا للجيش، ويأتى تعيين رياك، بعد وفاة قائد الجيش السابق جيمس أجونجو فى القاهرة الشهر الماضى عقب فترة مرض قصيرة.



وكان "رياك" نائبًا لقائد الجيش لشؤون العمليات وشغل منصب القائم بأعمال قائد الجيش، وقال بيان كير: «بموجب هذا الموسوم الجمهورى قررنا تعيين الجنرال جابرييل جوك رياك ماكول قائدا لقوات الدفاع بالجيش الشعبى لتحرير السودان».



وانزلق جنوب السودان الذى حصل على الاستقلال فى عام 2011 إلى أتون حرب أهلية منذ عام 2011 عندما أقال كير نائبه ريك مشار.