عمرو أديب يحتفل بنجاح «للحب فرصة أخيرة» بحضور نجوم العمل

استضاف الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "كل يوم" المذاع علي قناة الـ "On E"، أبطال مسلسل "للحب فرصة أخيرة"، النجمة داليا البحيري، والفنان فراس سعيد، والفنانة أمل رزق، والمخرجة منال الصيفي، والكاتبة شهيرة سلام.



واحتفل "أديب" بنجوم المسلسل، لتحقيق العمل نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ومشاهدات عالية.



ونسقت المستشارة الإعلامية للعمل فكرة كعكة الاحتفال، فقد كانت فكرتها مكونة من مجموعة "تورت" لكل نجم "تورتة" خاصة به تحمل صورته، ولوجو اسم المسلسل، بالإضافة الى كعكة خاصة للمخرجة منال الصيفي، والسيناريست شهيرة سلام، والمنتج الفني ماجد يوسف.



وتدور أحداث العمل في 45 حلقة، حول محمود وليلي يتقابلان من خلال العمل والذي يقرب بينهما بشدة، فيقع كل منهما في حب الآخر، ولكن هذا اللقاء جاء متأخرا، فكل منهما ملتزم بالعديد من الواجبات تجاه أشخاص آخرين في حياتهما، لذلك تظهر العديد من العقبات أمام هذا الحب، بالإضافة الى وجود العديد من علاقات الحب والعاطفة حولهما، فالكل يبحث عن فرصة لتلك الحالة التي يتمني أن يعيش فيها الجميع.



المسلسل بطولة داليا البحيرى، فراس سعيد، مراد مكرم، هبة الأباصيري، هند عبدالحليم، ريم سامى، أميرة العايدى، أمل رزق، أحمد عبدالله، عمرو عابد، حنان يوسف، أحمد يحيى، عمر زهران، محمد غنيم، عزة بهاء، ندى الألفي، رويدا النعيم، سلمى الكاشف، جوليا الشواشي، تسنيم، نور مصيلحي، ميرال، لانا عماد، لورين حيدر، سارة نخلة، مي ابراهيم، محمد رجابي، نونا، اسلام شوقي، رباب ابراهيم، ومن تأليف شهيرة سلام، وإخراج منال الصيفى، وإنتاج مصر للسينما.