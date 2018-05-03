وزير الدولة بأبو ظبى يشيد بأداء المخرج مازن سعيد

بعد النجاح الكبير لحفل هيئة كهرباء ومياه دبى (ديوا) الذى أخرجه المخرج المصري مازن سعيد فى دولة الإمارات العربية، تلقى الثناء والتقدير من الدكتور سلطان الجابر وزير دولة فى الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية ورئيس إدارة شركة أبوظبى لطاقة المستقبل، وذلك عقب انتهاء الحفل ونجاح المخرج فى إخراج الحفل بالشكل اللائق بالحدث.



وقد دشنت الإمارات العربية مشروع (ديوا) بالتعاون مع شركة أبوظبى لطاقة المستقبل، وهو المشروع الأول بقدرة ٢٠٠ ميجاوات من المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.



جدير بالذكر أن المخرج مازن سعيد يستعد لتحضيرات فيلمه الجديد "53 دقيقة"، وهو الفيلم الحربي الذي يروي بطولات الجيش المصري خلال حرب أكتوبر 73، وتحديدًا بطولة القوات الجوية المصرية.