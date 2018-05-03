«الروسى للمصالحة»: إزالة الألغام من دوما السورية يستغرق 3 أشهر

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم، بأن إزالة الألغام بالكامل من مدينة دوما السورية، والتي تم تحريرها من أيد مسلحي جماعة جيش الإسلام، سوف يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر.



وقال المتحدث بإسم المركز، للصحفيين: "الآن هناك عملية إزالة نشطة للألغام من المدينة، لغاية هذا اليوم، عثر خبراء الألغام السوريون، على 1.2 ألف لغم و1.5 طن من المتفجرات و4 الاف عبوة ناسفة صناعة يدوية، وسوف يتم تخليص كامل المدينة من الألغام، في مدة تصل إلى ثلاثة أشهر".



يذكر أن الدولة السورية كانت قد تمكنت من استعادة السيطرة على نسبة 99% من مساحة ريف دمشق، ومع إنجاز المصالحة في بلدات يلدا وببيلا وبيت وسحم ستقترب نسبة السيطرة إلى 100% في الأيام القادمة.



فيما أعلن محافظ ريف دمشق، علاء منير إبراهيم، أنه ستتم تسوية وضع المسلحين الذين يرغبون في المصالحة بينما سيتم ترحيل من لا يرغب في ذلك.



وحول الغوطة الشرقية، كشف محافظ ريف دمشق عن أن عدد الموجودين حاليا في مراكز الإيواء بلغ 42 ألف مواطن من أصل أكثر من 96 ألفا لجؤوا إلى هذه المراكز، مؤكدا أنه وبشكل يومي تتم عودة عائلات إلى مناطقهم.