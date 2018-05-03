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الخميس 03/مايو/2018 - 02:14 ص

حكاية توفيق الدقن مع الفن

الممثل القدير توفيق
الممثل القدير توفيق الدقن
إسلام أبو المجد
dostor.org/2154230

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الممثل القدير توفيق الدقن، الذي أبدع خلال مشواره الفني، وترك إرث كبير في عالم السينما.

ولد الفنان "توفيق أمين محمد الدقن" في 3 مايو عام 1924، فى قرية هودين بمركز بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، ثم انتقل مع والده إلى محافظة المنيا، حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1950، وبدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا في المعهد من خلال أدوار صغيرة إلى أن اشترك في فيلم " ظهور الإسلام" عام 1951.

التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات، ثم التحق بالمسرح القومى، وظل عضوا به حتى إحالته إلى التقاعد، واشتهر بأدوار الشر وإن لم يخل أدائه من خفه ظل، وكان ناجحًا في أدوار اللص والبلطجي والسكير والعربيد إلى درجة أن بسطاء الناس كانوا يصدقونه فيما يفعله ويكرهونه بسبب تلك الأدوار.

تزوج "الدقن" من السيدة "نوال الرخاوي" من خارج الوسط الفني، وأنجب منها ثلاثة أولاد، وعمل في بداية حياته كموظف فى السكك الحديدية، وهو لا يزال طالبًا ليساعد أسرته، كما عمل ككاتب مخالفات فى النيابة الجزئية بالمنيا.

نال الفنان توفيق الدقن، العديد من الأوسمة وشهادات التقدير خلال مشواره الفني، حيث حصل على وسام "العلوم والفنون" من الطبقة الأولى عام 1956، و"الاستحقاق والجدارة" في عيد الفن عام 1978، بالإضافة إلى دروع وجوائز أخرى من المسرح القومي واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وفي 27 نوفمبر عام 1988م توفي الدقن عن عمر يناهز 65 عاما بعد رحلة معاناة طويلة نتيجة إصابته بالفشل الكلوي.

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