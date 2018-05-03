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الخميس 03/مايو/2018 - 02:11 ص

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب وترويج عملات أجنبية مقلدة بطنطا

سقوط تشكيل عصابى
مصطفى حربى - هدير مصطفى
dostor.org/2154228

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية من ضبط تشكيل عصابي، تخصص فى النصب والاحتيال وترويج العملات الأجنبية المقلدة، بحوزتهم كميات كبيرة من عملات نقدية مصرية وأجنبية بطنطا.

كان اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم ثان طنطا، ضبط "عبدالله. ح. م، 26 عاما" جزار، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية غش تجارى، "طارق. أ. إ، 30 عاما"، بدون عمل، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا "له معلومات جنائية مسجلة"، "محمد. أ. إ، 32 عاما"، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا "له معلومات جنائية مسجلة"، و"شقيق الثانى"، حال تواجدهم بأحد الكافتيريات بدائرة قسم شرطة ثان طنطا، وبحوزة الأول "1000 دولار من العملات الأجنبية المقلدة فئة المائة دولار، مبلغ 4200 دولار من العملات الأجنبية الصحيحة، مبلغ 1000 جنيه من العملات الوطنية الصحيحة، عدد 4 هواتف محمولة".

وبحوزة الثانى مبلغ "800 جنيه، هاتف محمول"، وبحوزة الثالث "1150 جنيها، عدد 2 هاتف محمول"، وبتفتيش السيارة الخاصة بالمتهم الأول عثر بها على مبلغ 2000 دولار فئة الدولار الواحد، وبتفتيش السيارة الخاصة بالمتهمان الثانى والثالث عثر بها على مبلغ 962 دولار فئة الدولار الواحد، مبلغ 187400 دولار فئة المائة دولار مقلدة.

بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط اعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين وملكيتهم للمبالغ المالية الصحيحة الوطنية والأجنبية، وأنها من متحصلات نشاطهم المشار إليه والهواتف المحمولة لاستخدامها فى الاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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