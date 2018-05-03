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الخميس 03/مايو/2018 - 02:04 ص

كيف دخل صلاح عبد الصبور عالم الشعر؟

صلاح عبد الصبور
صلاح عبد الصبور
إسلام أبو المجد
dostor.org/2154226

يعد صلاح عبد الصبور أحد أهم رواد حركة الشعر الحر العربي، ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي، كما يعدّ واحدًا من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي، خاصة في مسرحيته "مأساة الحلاج"، وفي التنظير للشعر الحر، ويصادف اليوم ذكري ميلاده.

ولد محمد صلاح الدين عبد الصبور يوسف الحواتكى في 3 مايو عام 1931م في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، تخرج من قسم اللغة العربية بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1951م، ثم عُين عقب تخرجه كمدرس في المعاهد الثانوية.

التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية في عام 1947، وتتلمذ علي يد الشيخ أمين الخولي الذي ضمه إلى جماعة "الأمناء" التي كوّنها، ثم إلى الجمعية الأدبية التي ورثت مهام الجماعة الأولى، كان للجماعتين تأثير كبير على حركة الإبداع الأدبي والنقدي في مصر.

وفي مقهى الطلبة في الزقازيق تعرف على أصدقاء الشباب مرسى جميل عزيز وعبد الحليم حافظ، وطلب عبد الحليم حافظ من صلاح أغنية يتقدم بها للإذاعة وسيلحنها له كمال الطويل فكانت قصيدة لقاء.

وتخرج صلاح عبد الصبور عام 1951 وعين بعد تخرجه مدرسا في المعاهد الثانوية ولكنه كان يقوم بعمله حيث استغرقته هواياته الأدبية، فأصبح فارسا في مضمار الشعر الحديث، بدأ ينشر أشعاره في الصحف واستفاضت شهرته بعد نشره قصيدته "شنق زهران" وخاصة بعد صدور ديوانه الأول الناس في بلادي إذ كرسه بين رواد الشعر الحر مع نازك الملائكة وبدر شاكر السياب وسرعان ما وظف صلاح عبد الصبور هذا النمط الشعري الجديد في المسرح فأعاد الروح وبقوة في المسرح الشعري الذي خبا وهجه في العالم العربي.

وكان ديوان «الناس في بلادي» عام 1957م هو أول مجموعات عبد الصبور الشعرية، والذي يُعد أول ديوان للشعر الحديث يهزّ الحياة الأدبية المصرية في ذلك الوقت، مما لفت إليه أنظار القراء والنقاد حيث اكتمل نضجه وتصوره للبناء الشعري.

وكتب عددًا من المسرحيات الشعرية منها "ليلى والمجنون ومأساة الحلاج ومسافر ليل والأميرة تنتظر وبعد أن يموت الملك، بالإضافة إلى عدد من الكتابات النثرية من بينها حياتي في الشعر وأصوات العصر ورحلة الضمير المصري وعلى مشارف الخمسين.

حصل علي العديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحية "مأساة الحلاج" عام 1966م، كما حصل بعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1982م، وعلى الدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة المنيا في نفس العام.

وفي 13 أغسطس عام 1981م رحل الشاعر صلاح عبد الصبور إثر تعرضه إلى نوبة قلبية حادة أودت بحياته.

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