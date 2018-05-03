تفاصيل تفجير مفوضية الانتخابات فى العاصمة الليبية طرابلس

أفاد أحد شهود العيان من العاصمة الليبية طرابلس، أمس الأربعاء، بأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في مقر المفوضية العليا للانتخابات سبقه هجوم بواسطة أسلحة نارية من العناصر الإرهابية كانوا يستقلون سيارة من أمام مقر المفوضية.



وأضاف الشاهد أن التفجير الانتحاري، حدث بعد التفاف بعض العناصر الإرهابية من الباب الخلفي لمقر المفوضية العليا للانتخابات، وفقًا لـ"سبوتنيك".



وأكد مصدر أمني في طرابلس، أن قوة الردع الخاصة تقوم الآن بعدة مداهمات ليلية لعدة منازل لخلايا إرهابية داخل العاصمة طرابلس، بعد أخذ معلومات من أحد العناصر المنفذة للتفجير، لافتًا إلى أن هذه المداهمات قد ساهمت في إبطال تفجيرات أخرى كانت مقررة في عدة نقاط ومقرات داخل العاصمة طرابلس.



وكان الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مقر المفوضية العليا للانتخابات في طرابلس، قد أسفر عن مقتل 14 شخصًا وإصابة 20 آخرين، بحسب أخر إحصاء صادر عن جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس، كما تسبب في احتراق جزء كبير من المقر.



وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمنطقة غوط الشعال في العاصمة الليبية طرابلس.