«الأعلى للإعلام» يناقش لائحة الجزاءات الداخلية للمخالفين

استكمل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في اجتماعه الأسبوعي، أمس الأربعاء، مناقشة لائحة الجزاءات الداخلية الخاصة بالمجلس، ولائحة الجزاءات للمخالفين العاملين في المجال الإعلامي، وتتكون من 17 مخالفة.



وانتهى المجلس إلى الفصل بين لائحة الجزاءات الخاصة بالعاملين بالمجلس، ولائحة جزاءات مخالفة السلوك الإعلامي والصحفي، كما استكمل أعضاؤه مناقشاتهم لمعايير لجنة الدراما المقترحة، والتي ستصدر لتنظيم آليات العمل الدرامي طبقًا للاختصاصات التي يخولها "القانون 92" لعام 2016 للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.