سقوط عاطلين بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية عاطلين، بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهما في نبروه.



وكانت معلومات وردت لرجال مباحث مركز شرطة نبروة، تفيد قيام "سعد. م. س"، عاطل، و"مسعد. أ. م"، عاطل، بالإتجار في المواد المخدرة، وجرى تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات، تبين صحتها.



وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدرات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.