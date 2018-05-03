اليوم.. اجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة المرأة العربية

تعقد منظمة المرأة العربية الاجتماع غير العادي الرابع عشر لمجلسها التنفيذي، اليوم الخميس بالقاهرة، بمشاركة 13 دولة عربية، تحت رئاسة الوزيرة التونسية نزيهة العبيدي رئيسة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية في دورته الحالية، ممثلة الجمهورية التونسية.



وتفتتح أعمال المجلس التنفيذي بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة منظمة المرأة العربية، وبكلمة الوزيرة نزيهة العبيدي رئيسة المجلس التنفيذي للمنظمة، وكلمة المديرة العامة للمنظمة.



وقالت السفيرة ميرفت تلاوي، المديرة العامة للمنظمة، إن الاجتماع يعرض تقريرًا عن أعمال الإدارة العامة من منتصف ديسمبر 2017 إلى منتصف أبريل 2018، كما يناقش العديد من البنود من بينها برنامج عمل المنظمة حتى نهاية عام 2018.