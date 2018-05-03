القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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سياسي
الخميس 03/مايو/2018 - 01:19 ص

الأسبوع المقبل.. «قوى عاملة البرلمان» تبحث أزمة تعثر 1000 مصنع بالقاهرة والجيزة

الأسبوع المقبل..
عائشة حسن
dostor.org/2154213

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة حددت موعد لعقد جلسة مع الدكتور خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، الأسبوع المقبل؛ لبحث أزمة غلق أكثر من 1000 مصنع في القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن ملف المصانع المتعثرة سيتم فتحه بشكل عام بعد إقرار قانون العمل، وبحث الدعم الموجود حتى يتم توجيه للمصانع والشركات التي لها الأولوية.

وأكد "وهب الله"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة طالبت من وزير قطاع الأعمال، ضرورة إرسال قاعدة بيانات بكافة المصانع التي تعثرت في آخر الـ4 سنوات الماضية، وفرز عدد المصانع التي تم حل مشكلاتها، والمتيقية، وأسباب تعثرها سواء قلة الدعم المادي، أو سوء الإدارة، مع وجود خريطة بهذه المصانع على مستوى الجمهورية، منوهًا أن الحكومة أحلت مشكلات عديدة تواجه المصانع وتم استئناف العمل فيها وتم عودة العاملين الذين تم تسريحهم بسبب عدم وجود مرتبات وأجور، ولكن هناك مصانع أخرى مغلقة بعيدة عن نظر الحكومة، ولا بد من تشكيل لجان من جديد لاستكمال تنظيم زيارات ميدانية لمواقع هذه المصانع والوقوف على أسباب تعثرها.

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