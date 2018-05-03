القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

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01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
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اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

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11:38 ص

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11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
اقتصاد
الخميس 03/مايو/2018 - 01:19 ص

استقرار أسعار «الديب فريزر» اليوم

استقرار أسعار «الديب
علا العلاف
dostor.org/2154212

شهدت الأسواق المصرية، اليوم الخميس، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصد «الدستور» أهم السلع التي يحتاجها المواطنون، خاصة خلال موسم الصيف، ومنها «الديب فريزر».

وسجل ديب فريزر «كريازي أفقي 140 لترا» سعر 4850 جنيهًا، و«أفقي 180 لترا» سعر 5150 جنيهًا، وديب فريزر «كريازي 4 درج 9 قدم» بسعر 6990 جنيهًا، وديب فريزر «كريازى 6 درج 12 قدم» بـ8470 جنيهًا.

بينما سجل ديب فريزر «توشيبا 4 درج 195 لترا» مزود بخاصية التجميد سعر 5430 جنيهًا، وتوشيبا «5 درج 230 لترا» سعر 6360 جنيهًا، وتوشيبا «4 درج 195 لترا» سعر 5450 جنيهًا، و«4 درج 195 لترا» سعر 5435 جنيهًا.

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