«عجمى»: القيادة السياسية نجحت فى إدارة ملف الهجرة غير الشرعية

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج: «إننا كنواب حريصون على التواصل مع الجاليات المصرية في كافة دول العالم؛ لمعرفه مشاكلهم والعمل على حلها مع الجهات التنفيذية بالدولة».



وأضافت "عجمي"، في تصريح لـ"الدستور": «نتفهم مطالب المصريين في الخارج وجميعها مطالب مشروعة، ولكن هناك أولويات يتم تطبيقها طبقا لما يتوفر من إمكانيات اقتصادية».



وأشادت "عجمي"، بالجهود التي حققتها القيادة السياسية ووزارة الهجرة في إدارة ملف الهجرة غير الشرعيه، والتي كانت تتسبب في غرق المئات من أبنائنا من الشباب المغرر بهم.