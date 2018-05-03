الأسهم الأمريكية تتراجع بالختام.. و«داو جونز» يهبط للجلسة الرابعة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم ، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت سعر الفائدة.



وهبطت "وول ستريت" بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، مثلما كان متوقعاً بموافقة 8 أعضاء من مجلس البنك المركزي.



وهبط سهم "سناب شات" بنسبة 21.9% بعد نتائج أعمالها خلال الربع الأول، حيث جاءت الإيرادات بأقل من التوقعات، ووسط تراجع للخسائر، في حين ارتفع سهم "آبل" بنحو 4.4% بعد أرباح فاقت التقديرات.



ووفقاً لبيانات رسمية، أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من التوقعات خلال أبريل الماضي.



وبنهاية التعاملات، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.7% ليفقد 174 نقطة ويصل إلى 23924.9 نقطة، ويغلق في المنطقة الحمراء للجلسة الرابعة على التوالي.



كما تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" إلى 2635.6 نقطة مسجلاً هبوطاً قدره 0.7%، فيما انخفض مؤشر "ناسداك" بنحو 0.4% ليسجل 7100.9 نقطة.



وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% ليصل إلى 92.66 دولار.