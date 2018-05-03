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الخميس 03/مايو/2018 - 12:25 ص

ضبط 13 طن «تين مجفف» فاسد فى البحيرة

ضبط 13 طن «تين مجفف»
جمال ضرغام
dostor.org/2154173

تمكنت وحدة مباحث تموين البحيرة بقيادة العقيد وجدي الصيرفي، مدير الإدارة، بالتنسيق مع مديرية التموين بقيادة كمال راشد، وكيل الوزارة، من إحباط محاولة، إعادة تعبئة 13 طن "تين مجفف " منتهي الصلاحية، داخل أحد مصانع بير السلم بمركز إيتاي البارود، قبل طرح الكمية بالأسواق.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين بالمحافظة، تفيد بقيام شخص "سوري" الجنسية، بإدارة مصنع غير مرخص، بطريق قرية "شنديد" بمركز إيتاي البارود، يقوم بتجميع التين المجفف الفاسد والمنتهي الصلاحية، ثم يعيد تصنيعه بعدد من المراحل، ويقوم بتبديل غلاف العبوات والإستيكرات وتاريخ الإنتاج.

وبناءً عليه قامت حملة مشتركة من مديرية التموين، ومباحث التموين، أسفرت عن ضبط 13 طن تين مجفف منتهي الصلاحية، كما تم ضبط المواد الكيميائية التي يستخدمها المصنع في تغيير لون التين ورائحته، وتم ضبط جميع ما في المصنع من أدوات تستخدم أيضًا في مراحل الغش.

تم التحفظ على المصنع بالكامل، لحين صدور قرار وكيل النائب العام بشأنه، وتم تسليم المدير المسؤل عن المصنع وجنسيته سورية إلى مركز شرطة أيتاي البارود؛ تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة بأيتاي البارود.

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