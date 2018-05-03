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الخميس 03/مايو/2018 - 12:01 ص

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة
مصطفى علم الدين
dostor.org/2154164

وضع حى بولاق الدكرور، تحت إشراف رأفت حسين، القائم بأعمال رئيس الحى، خطة عمل شاملة لإزالة كافة إشغالات الشوارع من خلال تنظيم حملة مكثفة لإزالة أعمال الإشغالات بالمحلات والمقاهى بنطاق الحى، بما يخالف القانون ويعيق حركة المرور.

وبدأت الحملة عملها بتمشيط شارع المصرف حتى الدائرى وشارع المدرسة حتى نهاية شارع ترعة عبد العال (١)، كما نفذت الحملة رفع الإشغالات بشارع عبدالعال (١) حتى شارع التحرير، واختتمت الحملة عملها برفع إشغالات شارع التحرير حتى نهايته.

ومن المقرر وفقًا للخطة الحى أن تتوجة الحملات لإزالة الإشغالات بشارع ترعة زنين والمصرف والملكة والعشرين الرئيسى خلال الأسبوع المقبل.

وقاد حملة الإشغالات المهندس عبدالله نور، نائب رئيس حى بولاق الدكرور، ومدحت عوضين، مدير إشغالات القطاع الشمالى، والسيد قاعود، وكيل إدارة الإشغالات، وشجع الدين ذكى، وكيل إدارة المتابعة بالحى، وعدد من موظفى الحى وإدارة الإشغالات.

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

بالصور.. حملة مكثفة لإزالة الإشغالات من شوارع بولاق الدكرور

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