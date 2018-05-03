بالصور.. تفاصيل اجتماع المكتب السياسى ومديرى المراكز بائتلاف دعم مصر

عقد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، اجتماعًا لمديري مراكز تنمية المجتمع التابعة للائتلاف.



وناقش الاجتماع الذي عقد ظهر الأربعاء تفعيل دور مراكز تنمية المجتمع وبدء عملها، إلى جانب طرح أسماء كوادر للعمل التنموي بالمراكز والقرى.



كما ناقش الاجتماع الذي حضره الدكتور مجدي مرشد الأمين العام للائتلاف، والدكتورة جهاد عامر أمين التنظيم، تفعيل منافذ بيع السلع والمنتجات، والبدء في تفعيل مبادرة تطوير الصحة بالريف.



في سياق متصل، ناقش المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر في اجتماعه عددًا من مشروعات القوانين المهمة مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم.



وتطرق الاجتماع إلى المناطق الصناعية التي يتم إنشاؤها في المحافظات لتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب دور مراكز تنمية المجتمع في المشاركة التنموية.



حضر اللقاء الدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، والنائب طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس الائتلاف، واللواء سعد الجمال الرئيس الشرفي للائتلاف، وأعضاء المكتب السياسي.