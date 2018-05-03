القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:23 ص

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحى السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
سياسي
الخميس 03/مايو/2018 - 12:00 ص

بالصور.. تفاصيل اجتماع المكتب السياسى ومديرى المراكز بائتلاف دعم مصر

بالصور.. تفاصيل اجتماع
إسلام نصير
dostor.org/2154163

عقد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدي، اجتماعًا لمديري مراكز تنمية المجتمع التابعة للائتلاف.

وناقش الاجتماع الذي عقد ظهر الأربعاء تفعيل دور مراكز تنمية المجتمع وبدء عملها، إلى جانب طرح أسماء كوادر للعمل التنموي بالمراكز والقرى.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره الدكتور مجدي مرشد الأمين العام للائتلاف، والدكتورة جهاد عامر أمين التنظيم، تفعيل منافذ بيع السلع والمنتجات، والبدء في تفعيل مبادرة تطوير الصحة بالريف.

في سياق متصل، ناقش المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر في اجتماعه عددًا من مشروعات القوانين المهمة مثل قانون الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم.

وتطرق الاجتماع إلى المناطق الصناعية التي يتم إنشاؤها في المحافظات لتوفير فرص العمل للشباب، إلى جانب دور مراكز تنمية المجتمع في المشاركة التنموية.

حضر اللقاء الدكتور مجدي مرشد الأمين العام لائتلاف دعم مصر، والنائب طاهر أبو زيد النائب الأول لرئيس الائتلاف، واللواء سعد الجمال الرئيس الشرفي للائتلاف، وأعضاء المكتب السياسي.

بالصور.. تفاصيل اجتماع المكتب السياسى ومديرى المراكز بائتلاف دعم مصر

بالصور.. تفاصيل اجتماع المكتب السياسى ومديرى المراكز بائتلاف دعم مصر

بالصور.. تفاصيل اجتماع المكتب السياسى ومديرى المراكز بائتلاف دعم مصر

بالصور.. تفاصيل اجتماع المكتب السياسى ومديرى المراكز بائتلاف دعم مصر

بالصور.. تفاصيل اجتماع المكتب السياسى ومديرى المراكز بائتلاف دعم مصر

بالصور.. تفاصيل اجتماع المكتب السياسى ومديرى المراكز بائتلاف دعم مصر

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ أقل من شهرين

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

منذ أقل من شهرين

تفاصيل مؤتمر عمر مروان حول تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان

منذ شهرين

وزير الآثار: افتتاح المتحف الكبير في يناير 2019

الآن

محافظ أسوان يستنجد بالجيش للسيطرة على حريق مصنع كوم أمبو (صور)

«البنتاجون» يحظر بيع هواتف صينية

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

«المسماري» يتهم الإخوان بمحاولة نسف خيار الانتخابات فى ليبيا

الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

محافظ أسوان يستنجد بالجيش للسيطرة على حريق مصنع كوم أمبو (صور)

ألبومات الصور

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها (صور)

إيمان الزيدي في علاقة عاطفية مع عمر السعيد بـ«مليكا» (صور)

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

محافظ أسوان يستنجد بالجيش للسيطرة على حريق مصنع كوم أمبو (صور)

كشكول

أولياء أمور التجريبيات ينظمون وقفة احتجاجية أمام التعليم.. غدا

غدا.. اجتماع المرشحين للعمل بكنترول الثانوية بقنا

خريجى دفعة 98 بطب المنوفية يتبرعون بـ218 ألف جنيه للمستشفيات الجامعية

بالصور.. حفل تخرج دفعة جديدة فى "زراعة عين شمس"

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم حفل المواهب للطلاب الأجانب

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

وزير لبناني سابق يأمل بوصول كتلة سياسية توصل الصوت المعارض

قصف جوي لريف حماة الشمالي

التعليم الفلسطينى: نتطلع لدور بريطاني مساند لقضيتنا

سوريا تنظم مهرجان للسياحة بالغوطة الشرقية بعد تحريرها من المسلحين

منوعات

عجوز صيني يبحث عن شخص يتبناه

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك