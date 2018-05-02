القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:55 م

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحى السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
حوادث
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:56 م

سقوط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات ببولاق الدكرور

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
ندى حمدى - مصطفى حربى
dostor.org/2154162

ضبطت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، 4 عاطلين خلال حملة أمنية بمنطقة بولاق الدكرور، بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، والاستروكس والحشيش.

البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد تورط 4 عاطلين في ترويج المواد المخدرة على عملائهم علانية، بمدينة عامر وشارع درويش البراجيلي وشارع طه على حسن ببولاق الدكرور.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافهم بعدة أكمنة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضُبط بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة والاستروكس والحشيش.

وقالت التحقيقات إنه بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لترويجها على عملائهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ حوالي 13 ساعة

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

منذ حوالي 17 ساعة

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

منذ يومين

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة

منذ يومين

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص

منذ يومين

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب

الآن

«المسماري» يتهم الإخوان بمحاولة نسف خيار الانتخابات فى ليبيا

«ورطة فى طرابلس».. الإرهاب يقاوم إجراء الانتخابات فى ليبيا

أول رد من قطر بعد القبض على جاسوسها في اليمن

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

الأكثر قراءة

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

ألبومات الصور

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها (صور)

إيمان الزيدي في علاقة عاطفية مع عمر السعيد بـ«مليكا» (صور)

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

كشكول

أولياء أمور التجريبيات ينظمون وقفة احتجاجية أمام التعليم.. غدا

غدا.. اجتماع المرشحين للعمل بكنترول الثانوية بقنا

خريجى دفعة 98 بطب المنوفية يتبرعون بـ218 ألف جنيه للمستشفيات الجامعية

بالصور.. حفل تخرج دفعة جديدة فى "زراعة عين شمس"

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم حفل المواهب للطلاب الأجانب

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

وزير لبناني سابق يأمل بوصول كتلة سياسية توصل الصوت المعارض

قصف جوي لريف حماة الشمالي

التعليم الفلسطينى: نتطلع لدور بريطاني مساند لقضيتنا

سوريا تنظم مهرجان للسياحة بالغوطة الشرقية بعد تحريرها من المسلحين

منوعات

عجوز صيني يبحث عن شخص يتبناه

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك