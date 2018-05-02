سقوط 4 عاطلين بحوزتهم كمية من المخدرات ببولاق الدكرور

ضبطت مباحث مكافحة المخدرات بالجيزة، 4 عاطلين خلال حملة أمنية بمنطقة بولاق الدكرور، بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة، والاستروكس والحشيش.



البداية كانت بورود معلومات سرية لضباط إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد تورط 4 عاطلين في ترويج المواد المخدرة على عملائهم علانية، بمدينة عامر وشارع درويش البراجيلي وشارع طه على حسن ببولاق الدكرور.



وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافهم بعدة أكمنة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وضُبط بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة والاستروكس والحشيش.



وقالت التحقيقات إنه بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات لترويجها على عملائهم، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة للتحقيق.