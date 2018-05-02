اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحى السلام

يواصل قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية، تنفيذ حملاته المختلفة بمحافظة القاهرة، بهدف تنفيذ قرارات الإزالة لاستعادة أراضي الدولة ومواجهة واضعي اليد عليها.



ومن المقرر أن تتابع الأجهزة التنفيذية أعمال الإزالة اليوم الخميس، لعدد من العقارات المخالفة بحي دار السلام خلف المحكمة الدستورية.



وكانت الحكومة قد أعلنت خلال مجلس المحافظين الأخير ضرورة التصدي للعشوائيات، وتنفيذ قرارات الإزالة على العمائر السكنية والكافتيريات المخالفة.