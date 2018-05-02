القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:55 م

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحى السلام

اللواء أبو بكر الجندي،
اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2154160

يواصل قطاع التفتيش والمتابعة بوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع أجهزة محافظة القاهرة ووزارة الداخلية، تنفيذ حملاته المختلفة بمحافظة القاهرة، بهدف تنفيذ قرارات الإزالة لاستعادة أراضي الدولة ومواجهة واضعي اليد عليها.

ومن المقرر أن تتابع الأجهزة التنفيذية أعمال الإزالة اليوم الخميس، لعدد من العقارات المخالفة بحي دار السلام خلف المحكمة الدستورية.

وكانت الحكومة قد أعلنت خلال مجلس المحافظين الأخير ضرورة التصدي للعشوائيات، وتنفيذ قرارات الإزالة على العمائر السكنية والكافتيريات المخالفة.

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