الجيش الإسرائيلي يختطف راعي ماشية لبنانيًا

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، أن الجيش الإسرائيلي اختطف اليوم الأربعاء، راعيا لبنانيا كان يرعى ماشيته قرب بلدة شبعا في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل.



وقالت الوكالة، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي عمل على خطف راعي الماشية من بلدة شبعا إسماعيل صعب وتم نقله إلى داخل مزارع شبعا المحتلة".



ومزارع شبعا هي منطقة جبلية تقع في المثلث الحدودي بين لبنان وسوريا وإسرائيل واحتلتها الدولة العبرية حين احتلت الجولان السوري في حرب يونيو 1967 ولكن بيروت تؤكد أنها أرض لبنانية وتطالب إسرائيل بالانسحاب منها.