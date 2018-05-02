سقوط عاطل بحوزته سلاح ناري بالقناطر الخيرية

ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القبض على عاطل، لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.



بدأت الواقعة بورود معلومات للمقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية أكدتها التحريات مفادها حيازة محمد بدر محمد شاهين سن 22 عاطل ومقيم أبو الغيط – دائرة مركز القناطر الخيرية، أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.



عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمعرفة النقيب يوسف عمران معاون مباحث المركز والقوة المرافقة، أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 4268 لسنة 2018م إدارى مركز القناطر الخيرية.