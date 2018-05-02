القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:55 م

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحى السلام
08:48 م

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن
08:41 م

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب
08:31 م

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ
01:05 م

«الوطنية للصحافة»: صرف بدل التدريب والتكنولوجيا اليوم
11:44 ص

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع
07:53 ص

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»
12:59 م

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة
11:38 ص

«طالبان» تقتل وتصيب جنديين أمريكيين خلال اشتباك في أفغانستان
11:31 ص

أمريكا: نعمل بجد لإصلاح الاتفاق النووي الإيراني
05:36 ص

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص
03:54 ص

استقالة مؤسس واتساب من فيسبوك بسبب البيانات الشخصية
حوادث
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:50 م

سقوط عاطل بحوزته سلاح ناري بالقناطر الخيرية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
مصطفى حربى
dostor.org/2154158

ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية القبض على عاطل، لحيازته أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

بدأت الواقعة بورود معلومات للمقدم محمد فتحى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية أكدتها التحريات مفادها حيازة محمد بدر محمد شاهين سن 22 عاطل ومقيم أبو الغيط – دائرة مركز القناطر الخيرية، أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمعرفة النقيب يوسف عمران معاون مباحث المركز والقوة المرافقة، أمكن ضبطه بأكمنة أعدت لذلك، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع وعدد 3 طلقات من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4268 لسنة 2018م إدارى مركز القناطر الخيرية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 4 ساعات

غدًا.. محاكمة حسن مالك في قضية تمويل الإرهاب

منذ حوالي 13 ساعة

حكم قضائي بتغريم ربان سفينة أفرغت بقعة زيت بميناء نويبع

منذ حوالي 17 ساعة

اليوم.. محاكمة 23 متهمًا بـ«كتائب أنصار الشريعة»

منذ يومين

«أمن أسوان» عن غريق مصرف السيل: «كان سكران».. وشهود عيان: سقط خلال مطاردة

منذ يومين

انهيار عقار في السيدة زينب وإصابة 4 أشخاص

منذ يومين

تأييد السجن 3 سنوات لـ«إكرامي الصباغ» في اتهامه بالنصب

الآن

«المسماري» يتهم الإخوان بمحاولة نسف خيار الانتخابات فى ليبيا

«ورطة فى طرابلس».. الإرهاب يقاوم إجراء الانتخابات فى ليبيا

أول رد من قطر بعد القبض على جاسوسها في اليمن

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

الأكثر قراءة

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

ألبومات الصور

«سليم الأنصاري هينتقم».. كلمة سر «كلبش2»

هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث إطلالتها (صور)

إيمان الزيدي في علاقة عاطفية مع عمر السعيد بـ«مليكا» (صور)

«الدستور» في كواليس «كوميديا البؤساء» قبل عرضها (صور)

نجم الساعة

إكرام لمعى: تعنت الكنيسة فى الطلاق يؤدى إلى الزنا.. ونحتاج «لاهوت عصرى»

الأكثر قراءة

ننشر تردد القناة الناقلة لمبارة روما وليفربول مجانًا الليلة

نكشف أسرار عدم التجديد لـ«عصام الصغير» فى البريد

مرتضى منصور يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة وموعد وصول «جروس»

4 مشاكل عاصفة في الأهلي تنتظر الحسم من الخطيب

كشكول

أولياء أمور التجريبيات ينظمون وقفة احتجاجية أمام التعليم.. غدا

غدا.. اجتماع المرشحين للعمل بكنترول الثانوية بقنا

خريجى دفعة 98 بطب المنوفية يتبرعون بـ218 ألف جنيه للمستشفيات الجامعية

بالصور.. حفل تخرج دفعة جديدة فى "زراعة عين شمس"

بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم حفل المواهب للطلاب الأجانب

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

وزير لبناني سابق يأمل بوصول كتلة سياسية توصل الصوت المعارض

قصف جوي لريف حماة الشمالي

التعليم الفلسطينى: نتطلع لدور بريطاني مساند لقضيتنا

سوريا تنظم مهرجان للسياحة بالغوطة الشرقية بعد تحريرها من المسلحين

منوعات

عجوز صيني يبحث عن شخص يتبناه

بعد 4 قرون.. «تاج محل» يخسر لونه

شركة سنغافورية تقدم حلًا لتجنب الوقوف في الطوابير

ولاد الكار

«الإنتاج الحربي» يقيم معرضًا للمنتجات المدنية بـ«الصحفيين»

الصحة

«خطأ حكومى» يُهدد حياة النساء فى بريطانيا

الدستور على فيسبوك