إزالة 5 مشاتل أرز مخالفة بالقليوبية عن طريق المبيدات

قال الدكتور مرزوق عبد الله وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن المديرية تشن حملات على المشاتل المخالفة لزراعة الأرز، حيث إن المحافظة من المحافظات المحظور بها زراعة المحصول، مشيرا إلى أن الحملات تمكنت من إزالة ٥ مشاتل حتى الآن بطوخ، على مساحة ٦ قراريط.



وأضاف مرزوق، أن الإزالة عن طريق المبيدات، كما أن وزارة الموارد المائية والري تتولى تحصيل الغرامات المالية من المزارعين، ودور الزراعة إشرافي فقط، موضحا أن طوخ وكفر شكر والقناطر الخيرية أكثر المراكز خرقا للقرار وزارعة للأرز طوال السنوات الماضية، وهي أيضا من بدأت تظهر بها مشاتل مخالفة.



ولفت إلى أن الغرامات 2000 جنيه للمشتل، و3 آلاف جنيه للأرض المستدامة، والتحويل للنيابة العامة.