القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:48 م

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل
أسوان _إسراء توفيق
dostor.org/2154156

رصدت "الدستور" 20 لقطة للحظة اشتعال حريق ضخم فى مصنع السكر بمدينة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأربعاء، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة عليه.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسوان برئاسة العميد ضياء الدين صبحى، من السيطرة على النيران بمصنع سكر كوم أمبو بمحافظة أسوان، والذى اشتعلت فى الساعات الماضية.

كما خرجت قوات الإطفاء برئاسة المقدم هيثم شحاتة، وكيل الحماية المدنية، وتم الدفع بـ12 سيارة إطفاء؛ لإخماد النيران التى نشبت فى حوالى 30 فدان بمصنع سكر كوم أمبو.

وفى ذات السياق استعانت قوات الحماية المدنية بأسوان، بسيارات إطفاء من محافظة الأقصر ومدينة مرسى علم وفى طريقهم إلى أسوان؛ تحسبا لاشتعال النيران مرة أخرى بمصنع سكر كوم أمبو؛ نظرًا لأن المساحة المشتعلة تصل إلى حوالى 30 فدان واستخدمت جميع سيارات الإطفاء بالمحافظة لإخماد النيران.

كما استعانت محافظة أسوان بطائرة هليكوبتر للمساعدة في إخماد الحريق الذي نشب في "منشر " مصنع سكر كوم أمبو.

ودفع مرفق الإسعاف بأسوان بـ10 سيارات إلى مدينة كوم أمبو؛ لنقل المصابين فى حريق مصنع سكر كوم أمبو، والمستمر لمدة 7 ساعات متواصلة، ووصل عددهم 11 مصابًا، زتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو.

وكان اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، انتقل إلى المصنع؛ لمتابعة جهود إخماد الحريق الذي شب في منشر المصنع الذي تبلغ مساحته الإجمالية إلى حوالي 35 فدانًا تقريبًا،
وتبذل قوات الدفاع المدني بأسوان جهودًا كبيرة للسيطرة على الحريق.

يذكر أن اللواء فتح الله حسنى، مساعد وزير الداخلية لأمن أسوان، إخطارًا من العميد ضياء الدين صبحى، وكيل إدارة الحماية المدنية يفيد باشتعال النيران فى مصنع سكر كوم أمبو، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وجارى السيطرة عليه وتحرر المحضر اللازم.

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

بالصور.. التفاصيل الكاملة لحريق مصنع السكر بـ«كوم أمبو»

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