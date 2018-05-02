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الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:47 م

«الجندي»: لا تراجع عن استعادة أملاك الدولة

اللواء أبوبكر الجندي
اللواء أبوبكر الجندي
أحمد أبوالمحاسن
dostor.org/2154155

أكد اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، على حرص الحكومة لاستعادة أملاك الدولة ومواجهة مافيا العقارات المخالفة، بهدف محاربة ظاهرة البناء العشوائي حفاظًا على أرواح المواطنين.

وأضاف الجندي، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الوزارة نفذّت العديد من قرارات الإزالة بعد التأكد من وجود المخالفات، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، بهدف منع وجود أي أزمات أو مشكلات خلال تنيفذ عملية الإزالة، لافتًا أن استعادة أملاك الدولة أمر حتمي لاتراجع عنه.

وأوضح الجندي أن الأجهزة المعنية استطاعت تنفيذ كافة قرارات الإزالة واستعادة أملاك الدولة، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء.

وكان رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، طالب اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، خلال مجلس المحافظين الأخيرة، بضرورة استعادة أملاك الدولة ومواجهة العقارات المخالفة.

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