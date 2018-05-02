البرازيل تنفي أي اتفاق مع أمريكا على رسوم الاستيراد

نفت البرازيل اليوم الأربعاء، ما أعلنته الولايات المتحدة، أن البلدين توصلا لاتفاق على إعفاء دائم من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم، قائلةً إن إدارة ترامب قطعت المحادثات، من جانب واحد.



وقال البيت الأبيض الإثنين الماضي، إنه توصل لاتفاق لإعفاءات دائمة من رسوم استيراد الصلب والألومنيوم للبرازيل والأرجنتين وأستراليا، وأن اللمسات الأخيرة على الاتفاقات ستوضع قريبًا.



ولكن وزارتي الخارجية والتجارة في البرازيل قالتا الأربعاء، إن "الحكومة الأمريكية قطعت المحادثات في 26 أبريل الماضي بعد أن طلبت من البرازيل الاختيار بين الرسوم الجمركية، أو حصص الواردات".

