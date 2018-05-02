«التموين»: إصدار 27 ألف بطاقة جديدة بالمنيا

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن الوزارة أصدرت، خلال الأيام الماضية، نحو 27 ألف بطاقة ذكية من خلال تفعيل خدمة رسائل المحمول شملت بطاقات بدل الفاقد والفصل الاجتماعي والمتوقفة.



وأضاف يوسف، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن هذه البطاقات الذكية تم تفعيلها وصرف مقررات التموين والخبز لشهر أبريل الماضي، وجارِ صرف مقررات التموين لشهر مايو الجاري، ليحصل الفرد الواحد على سلع بقيمة 50 جنيهًا، يختار ما يناسبه من السلع التموينية وفارق نقاط الخبز.



وأوضح يوسف أن أصحاب هذه البطاقات التموينية بياناتهم سليمة وبالتالي كان هناك سرعة في إصدار بطاقاتهم.