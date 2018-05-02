وزير التنمية المحلية: إزالة التعديات يُعزز هيبة الدولة

أشاد وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، بمجهودات قطاع التفتيش والمراقبة بالوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، وتعاملاتها مع تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد المقاهى والعمارات المخالفة التي تمت بالمخالفة للقانون.



وأكد الجندى، فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن إزالة التعديات وإعادة أملاك الدولة يعزز من هيبة الدولة، يساعد في الحفاظ على التنسيق الحضاري للمحافظات ويحد من ظاهرة المباني العشوائية، موضحًا أن الوزارة تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بأحياء محافظة القاهرة، بهدف القضاء على العشوائيات وإعادة التنسيق الحضاري.