القاهرة : الخميس 03 مايو 2018
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الخميس 03/مايو/2018 - 01:11 ص

اليوم| «مواجهة الهجرة غير الشرعية».. ندوة بميت بدر حلاوة بالغربية

اليوم| «مواجهة الهجرة
الغربية - حسام فوزي جبر
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يستضيف مركز شباب ميت بدر حلاوة، بمركز سمنود، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، مؤتمرًا شبابياً، تحت عنوان «كيفية مواجهة الهجرة غير الشرعية»، والتى تُقام برعاية المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وتعتبر قرية ميت بدر حلاوة، من أشهر القرى علي مستوي الجمهورية التي تصدر العمالة للخارج، وخاصة عن طريق الهجره غير الشرعية، بسبب هجرة ما بين 50 إلى 90% من شباب القرية.

يُذكر أن القرية فقدت في عام 2016 عدد 6 من شباب القرية خلال حادثة مركب رشيد الشهيرة، ووقتها عقدت السفيره نبيلة مكرم وزيرة الهجرة مؤتمرًا لتوعية الأهالي بخطر الهجرة غير الشرعية بمركز شباب القرية.

يحضر المؤتمر علي الراعي وكيل المديرية لشئون الشباب، نائبًا عن محمد إسماعيل وكيل الوزارة، ويسري الديب مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، وشيرين عطا مدير عام إدارة شباب سمنود.

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