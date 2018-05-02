نقل أول سجين من مركز الاحتجاز بجوانتانامو في عهد ترامب

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن أول عملية نقل لسجين من مركز الاحتجاز بخليج جوانتانامو في عهد الرئيس دونالد ترامب، مما يخفض عدد النزلاء في المنشأة التي لمح ترامب إلى رغبته في نقل سجناء إليها مجددا.



وذكر الجيش الأمريكي أن نقل أحمد محمد هزاع آل الدربي‎ إلى السعودية قلص عدد نزلاء السجن إلى 40.



وقالت سارة هيجنز، المتحدثة باسم وزارة الدفاع (البنتاجون): "الولايات المتحدة نسقت مع حكومة المملكة العربية السعودية لضمان حدوث النقل وفقا للمعايير الراسخة للأمن والمعاملة الإنسانية".