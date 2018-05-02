إصابة مجند شرطة ووالده وعمه في مشاجرة ببني سويف

أصيب مجند شرطة ووالده وعمه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مساء الأربعاء، بقرية تزمنت الشرقية التابعة لمركز بني سويف، ونقلوا جميعًا لمستشفى بني سويف العام.



واستقبل مستشفى بني سويف العام مجند يدعى "أحمد.ع.م"، 22 سنة، مجند بقوات الأمن بالإسكندرية، مصابًا بطعنات نافذة بأماكن مختلفة من الجسم، ووالده وعمه مصابان بطعنات متفرقة من الجسم.



جار تقديم الإسعافات الأولية للمصابين داخل مستشفى بني سويف العام بإشراف الدكتور هاني همام، مدير المستشفى والدكتور معتز الصيفي نائب المدير.