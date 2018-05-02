الجامعة العربية تتضامن مع المغرب في موقفها ضد إيران

أعربت أمانة جامعة الدول العربية عن التضامن مع المغرب في قراره قطع علاقاته مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في شؤونه الداخلية.



وقالت الأمانة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنَّ تدخلات إيران في شؤون الدول العربية مرفوضة ومدانة، مشيرة إلى أنَّ القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة عكس موقفا عربيا صلبا في رفض تدخلات إيران والتصدي لها.



وأكدت أنَّ اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة ملف إيران تعد إطارًا عربيًا فعالًا لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.



وشددت على أنَّه لا يجب أن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام استراتيجية إيران التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.