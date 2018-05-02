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الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:21 م

الجامعة العربية تتضامن مع المغرب في موقفها ضد إيران

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وائل خورشيد
dostor.org/2154137

أعربت أمانة جامعة الدول العربية عن التضامن مع المغرب في قراره قطع علاقاته مع إيران لما تمارسه الأخيرة من تدخلات خطيرة ومرفوضة في شؤونه الداخلية.

وقالت الأمانة، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إنَّ تدخلات إيران في شؤون الدول العربية مرفوضة ومدانة، مشيرة إلى أنَّ القرار الصادر عن القمة العربية الأخيرة عكس موقفا عربيا صلبا في رفض تدخلات إيران والتصدي لها.

وأكدت أنَّ اللجنة الرباعية المعنية بمتابعة ملف إيران تعد إطارًا عربيًا فعالًا لتنسيق السياسات وتوحيد المواقف في مواجهة الأطماع والتهديدات والتدخلات الإيرانية.

وشددت على أنَّه لا يجب أن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي أمام استراتيجية إيران التي تهدف إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار.

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