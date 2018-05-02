هيفاء وهبي ترفع قضية ضد متحول جنسيًا

كلّفت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي محاميها الخاص في بيروت برفع دعوى قضائية ضد هيفاء ماجيك المتحوله جنسيًا بعدما حاول طوال الفترة الماضية استنساخ هيفاء وهبي في الشكل، وذلك بعدما قام بإجراء العشرات من عمليات التجميل.



وقررت هيفاء رفع دعوى قضائية بعدما قام الأخير باستخدام شعار mjk التي استخدمته هيفاء في أغنية ملكة جمال الكون التي أصدرتها منذ فترة في العديد من النشاطات التجارية الخاصة بأدوات التجميل والإكسسوارات، ومن المقرر استدعاء المدعو هيفا ماجيك خلال أيام أمام القضاء اللبناني، وسيقوم بكتابة تعهد بعدم استغلال شعار هيفاء بشكل تجاري.



نشرت المطربة اللبنانية مؤخرًا فيديو كليب جديدا يحمل اسم "التوتة" الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات تعدت المليون، كما تشارك في سباق رمضان المقبل بمسلسل "لعنة كارما" وتتواجد حاليًا في قبرص من أجل تصوير عدد من مشاهد العمل وستعود خلال أسبوع.