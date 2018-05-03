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الخميس 03/مايو/2018 - 05:00 ص

«الزراعة»: طرح 10 آلاف فدان بسيناء للبيع منتصف الشهر الجارى

اللواء محمد حلمي،
اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة
عبد الناصر محمد
dostor.org/2154132

أكد اللواء محمد حلمي، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة وعضو لجنة التصرف في أراضي سيناء، أن الوزارة تسعى لتجهيز وزراعة 400 ألف فدان بالتعاون مع لجنة تنمية شمال سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وأن اللجنة تعمل بجدية لمعالجة مشاكل المشروعات في منطقة سهل الطينة والقنطرة شرق ومنطقة رابعة وبئر العبد.

وأضاف "حلمي"، في تصريح لـ"الدستور"، أنه سيتم حل مشاكل هذه المناطق مع وزارة الري بشأن ترعة السيخ جابر، ووصول المياه لمنطقة بئر العبد، وإنهاء المشاكل مع وزارة الري بسبب مأخذ المياه التي لم تنتهي منه بعد والتي يقوم بري الأرض، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح إجراء مزاد علني لمنطقة رابعة بسيناء لبيع 10 آلاف فدان 15 مايو الجاري، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الأراضي الأسبوع المقبل.

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