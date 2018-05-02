إحباط هجوم مسلح شنه داعش على نقطة أمنية بديالى العراقية

أكد مصدر أمني عراقي في ديالى، أن قوة أمنية أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش الإرهابي على نقطة مرابطة في وادي العوسج شمال شرق المحافظة.



وقال المصدر، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إن الأجهزة الأمنية أحبطت هجوما مسلحا شنه تنظيم داعش الإرهابي على نقطة مرابطة أمنية مشتركة في وادي العوسج (80 كم شمال شرق بعقوبة)، مضيفا أن الوضع تحت السيطرة الأمنية في الوقت الراهن.



ويعد العوسج من الوديان الكبيرة التي تقع في أطراف جلولاء بمحافظة ديالى.