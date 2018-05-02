الأمم المتحدة تعارض خطة إجراء انتخابات جنوب السودان

صرحت بينتو كيتا مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، الأربعاء، بأن المنظمة تعارض خطة حكومة جنوب السودان لإجراء انتخابات في حالة فشل الأطراف المتنازعة في تسوية الخلافات بمحادثات السلام القادمة.



وأخبرت كيتا الصحفيين، بأن هناك جهودا دبلوماسية رفيعة المستوى تهدف إلى تحسين فرص النجاح بمحادثات السلام المقرر أن تبدأ 17 مايو الجاري، حسبما نقلت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.



وقالت كيتا إن مسئولي حكومة جنوب السودان طرحوا فكرة إجراء انتخابات جديدة كخطة بديلة في حالة فشل المحادثات وكطريقة لإخراج البلاد من الوضع المزري الحالي.



وأوضحت كيتا أنه من الواضح للأمم المتحدة أن إجراء انتخابات كخطة بديلة حاليًا لن يفيد من الناحية الاقتصادية والسياسية والإنسانية.