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الثقافة
الأربعاء 02/مايو/2018 - 11:05 م

شاكر عبدالحميد في بيت الشعر بالأقصر الاثنين

الدكتور شاكر عبد
الدكتور شاكر عبد الحميد
إيهاب مصطفي - حسام الضمراني
dostor.org/2154128

‏يستضيف بيت الشعر بمحافظة الأقصر الدكتور شاكر عبدالحميد، وزير الثقافة الأسبق، في الثامنة من مساء الإثنين المقبل 14 مايو 2018.

يدور اللقاء حول واحدة من أكثر التجارب الشعرية العربية عمقًا وتميزًا وخصوصية وتأثيرًا في المشهد الإبداعي الشعري العربي المعاصر حول تجربة الشاعر محمد عفيفي مطر، حيث يعرض الدكتور شاكر عبدالحميد قراءته ورؤيته لهذه التجربة الثرية، كما أوردها في كتابه بعنوان «الحلم والكيمياء والكتابة في عالم محمد عفيفي مطر».

يعقب المناقشة لقاء مفتوح مع الأدباء والشعراء والمثقفين حول المشهد الثقافي والإبداعي في مصر.‏

شاكر عبدالحميد في بيت الشعر بالأقصر الاثنين
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