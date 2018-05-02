إحالة واقعة ضبط 4 أطنان لحوم للنيابة بالدقهلية

أحال الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، الأربعاء، واقعة ضبط السيارة ف ط ب ٦٩٣٧ غير مجهزة وغير معدة محملة بـ4 طن من اللحوم بدون فواتير بنطاق ميت غمر للنيابة العامة.



جاءت تصريحات المحافظ بعد اطلاعه على التقرير المقدم من سعد الفرماوي، رئيس مركز ومدينة ميت غمر بشأن عملية الضبط التي تمت بمعرفة مباحث التموين بميت غمر بإشراف العقيد عبد الحميد الصيرفي رئيس مباحث الدقهلية.



أكد محافظ الدقهلية أهمية تنفيذ الحملات الموسعة، بالتعاون والتنسيق مع قطاع التموين، ومباحث التموين والوحدات المحلية بنطاق المحافظة، لضبط الأسواق ومراقبة مدى توافر السلع بالكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين وبالأسعار المناسبة ومنع الممارسات الاحتكارية حرصًا على حاجات المواطنين والتصدي للغش التجاري ومعاقبة الخارجين عن القانون.



وشدد الشعراوي على أنه غير مسموح مطلقًا التلاعب فيما يحتاجه المواطن من سلع وخدمات، خاصة المقررات التموينية ورغيف الخبز واللحوم والدواجن والأسماك بمنافذ البيع بمراكز ومدن وقرى المحافظة، موجّهًا أهمية التأكد من جودة وسلامة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي حرصًا على صحة المواطنين.